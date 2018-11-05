بوفون يحذر رونالدو ويوفنتوس.. ما علاقة ميسي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعقد الكثيرون من مشجعي نادي "يوفنتوس" الإيطالي، آمالهم على النجم البرتغالي كريسيتيانو رونالدو، لإيصال الفريق نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. إلاّ أن لحارس المرمى المخضرم جانلويجي بوفون (40 عاماً) رأياً مغايراً تماماً، حيثُ أشار في تصريح إلا أنّ "تأثير لاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي، سيجعل النادي الأخير المرشح الأول للفوز بالبطولة الأوروبية، نظراً لأن ميسي هو أفضل لاعب في العالم".

إلى ذلك، فقد نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن بوفون قوله أنه "سيواصل اللعب طالما كان قادراً على المنافسة"، معتبراً أنه "شخص محظوظ كونه يتلقى عروضاً من الأندية الكبرى".

ويحلم بوفون الذي توج بكأس العالم مع منتخب إيطاليا في العام 2006، بحمل "الكأس ذات الأذنين" الذي استعصى عليه طوال مسيرته.

مصدر الصورة: سبورت 360

للمزيد:

بعد رونالدو المشوّه.. تمثال جديد لـ"صلاح" يثير السخرية