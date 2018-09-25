"الفيفا" يكشف تفوق ميسي على رونالدو في الروح الرياضية

أخبار الآن - الامارات العربية المتحدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء امس, اختيارات المشاركين بالتصويت لجائزة ذا بيست "لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018"، والتي تميزت ببعض المفاجآت.

فأظهرت اللائحة، التي نشرتها "الفيفا" على موقعها الرسمي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صوّت لكل من لوكا مودريتش الفائز بالجائزة، ثم الفرنسي كيليان مبابي ثانيا، فالبرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث.

ولم يبد ميسي أي حقد أو كراهية تجاه اللاعب الكرواتي الذي ساهم مع منتخب بلاده في هزم الأرجنتين، خلال كأس العالم 2018، بثلاثية نظيفة. كما أنه صوت بكل روح رياضية لمنافسه السابق في الدوري الإسباني، رونالدو.

بينما كانت اختيارات رونالدو مغايرة، حيث صوت أولا لرفائيل فاران ثم مودريتش وأخيرا الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد.

أما بالنسبة لمودريتش فقد اختار كل من فاران، ثم رونالدو ثانيا، فغريزمان ثالثا.

وفي خبر آخر شن مدرب ريال مدريد السابق "فابيو كابيلو" هجومًا عنيفًا على الثنائي "ليونيل ميسي" و"كريستيانو رونالدو" بسبب عدم حضورهم لحفل الفيفا مساء أمس في لندن.

وقال "كابيلو" في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول" الإيطالية: "غياب ميسي ورونالدو يُعد قلة احترام من جانبهما".

وأضاف: "في حفل جوائز الأوسكار، يتواجد جميع المرشحين، ربما لم يحضرا لأنهما فازا بالجوائز كثيرًا ولا يرغبان في أن يتعرضان للخسارة".

وواصل: "ولكن عليك أن تكون نبيلًا عندما تخسر، مثلما تفعل عند الفوز".

كما قال "مارسيلو" في تصريحات صحفية على هامش الحفل: "عدم حضور رونالدو وميسي؟ لقد تفاجئت بعدم تواجدهما في الفحل، أعتقد أن الفائز لا يطلب تصفيق الجميع".

وأضاف: "في رأيي يجب أن يتواجد الجميع هنا، في الحفل، ولكن إذا غابوا، لا مشكلة".

وأردف: "عليك أن تحترم ما يفكر فيه كل شخص".

وكذلك الامر بالنسبة لكورتوا حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتفهم السبب وراء غياب البعض عن حفل الأفضل، هناك مباراة في غضون يومين، وهذا أمر مهم بكل تأكيد".

وأضاف: "بان السفر لمدة ساعتين أو ساعتين ونصف ليس بالأمر السهل، أتفهم لماذا لم يأتِ البعض إلى الحفل، ولكن القرار في النهاية يعتمد على اللاعب نفسه، سواء حضر أم لم يحضر"

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