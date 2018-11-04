ميسي يعود من الإصابن قبل الموعد المحدد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

سافر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لمواجهة إنتر ميلانو، في المواجهة المقررة الثلاثاء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ميسي قبل إسبوعين لكسر فى الذراع ليغيب لأكثرَ من شهرٍ ، لكن إنضمامه لقائمة الفريق مؤشرٌ على تعافيه من الإصابة

ويشارك ميسي مع فريقه في التدريبات منذ أيام، بعد غيابه عن المران بعد تعرضه لكسر في الذراع.

وكان من المتوقع أن يعود ميسي إلى الملاعب في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، إلا أنه تعافى أسرع مما أعلن النادي سابقا.

اقرأ أيضا:

قرار تاريخي يغير قانون ضربات الجزاء