سواريز يقود برشلونة لفوز قاتل على رايو فاليكانو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تمكن نادي برشلونة من تحقيق انتصار صعب وخادع على حساب رايو فاليكانو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض برشلونة ضغطاً عالياً على رايو فاليكانو في بداية المباراة، وهو ما جعل لويس سواريز يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعد عرضية أرضية جميلة من جوردي ألبا، ليُسكن الأوروجوياني الكرة في الشباك معلناً عن تقدم البلاوغرانا.

وانخفض مردود برشلونة مع توالي الدقائق حيث ظهر بعض التراخي على اللاعبين، ليستغل رايو فاليكانو الوضع ويسجل هدف التعادل عن طريق خوزيه بوزو في الدقيقة 35، بعد تسديدة قوية أرضية من حدود منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، حاول رايو فاليكانو إضافة هدف آخر، ليشن العديد من الهجمات على مرمى تير شتيغن، وقد استغل أصحاب الأرض تقاعس لاعبي برشلونة عن القيام بالواجبات الدفاعية، وقد جنوا ثمار ذلك بهدف ثانٍ عن طرق البديل ألفارو غارسيا في الدقيقة 57.

ومع توالي الدقائق، تراجع المخزون البدني لأصحاب الدار، ليعود برشلونة من بعيد ويسجل ثنائية قاتلة، عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 87 ثم لويس سواريز في الوقت الميت من اللقاء، ليهدي الثنائي المذكور فوزاً خادعاً للفريق الكتالوني.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة محلقاً في صدارة الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن أقرب الملاحقين، بينما توقف رصيد رايو فاليكانو عند النقطة السادسة في المركز ما قبل الأخير.



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