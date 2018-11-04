التعادل الإيجابي يحسم قمة أرسنال وليفربول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حسم التعادل الإيجابي قمّة أرسنال وليفربول بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح ليفربول التسجيل بواسطة لاعبه جيمس ميلنر في الدقيقة 61 ثم أدرك الفرنسي ألكسندر لاكازِات التعادل لأرسنال في الدقيقة 82.، وصعد ليفربول مؤقتاً إلى صدارة الـدوري الممتاز برصيد 27 نقطة ويأتي أرسنال في المركز الرابع مؤقتاً برصيد 23 نقطة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، رغم أنه شهد الكثير من الفرص التهديفية المحققة، التي

أهدرها اللاعبون لعدم التركيز، وتألق فيها بشكل كبير حارسا المرمى وخصوصًا بيرند لينو حامي عرين المدفعجية.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين، أحدهما لمصلحة ليفربول عن طريق ساديو ماني والآخر لفائدة أرسنال خلال أحداث الفترة الأولى.

وبهذه النتيجة، يتصدر ليفربول مؤقتًا جدول ترتيب فرق البريميرليغ برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي ينتظره لقاء سهل نسبيًا ضد ساوثامبتون على ملعب الاتحاد مساء الغد الأحد، في حين حافظ أرسنال على موقعه في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

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