حتى رونالدو يشكو من "بيريز" ويقول: تركت الريال بسببه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فرانس فوتبول )

بعد أشهر من انتقاله يصرح أخيراً كريستيانو رونالدو الذي كان أحد أبرز نجوم ريال مدريد في الدوري الأسباني عن الأسباب التي دعته لترك ناديه .

وقال كريستيانو رونالدو إنه قرر مغادرة ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لأن رئيس النادي فلورنتينو بيريز لم ينظر إليه إلا على أنه وسيلة لجني المال.

وقال المهاجم البرتغالي لمجلة فرانس فوتبول: «كان بيريز يعتبرني أداة تجارية فقط. أعرف ذلك. ما قاله لي لم يكن نابعا من القلب».

وانتقل رونالدو (33 عاماً) من صفوف بطل أوروبا إلى يوفنتوس في تموز (يوليو) مقابل 100 مليون يورو، وساعد حامل لقب الدوري الإيطالي في مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل سبعة أهداف في عشر مباريات.

وأوضح رونالدو: «في السنوات الأربع أو الخمس الأولى قضيتها (في ريال مدريد) كنت أشعر بشخصيتي وأنني «كريستيانو رونالدو» وهو ما تراجع لاحقا. كانت لغة العيون من جانب رئيس النادي تقول أمرا مختلفا كما لو أن النادي لم يعد في حاجة ماسة إلي.



«هذا ما دفعني إلى التفكير في الرحيل. أحيانا كنت أتابع الأخبار التي تقول إنني أريد المغادرة. كنت أفكر في ذلك، لكن كان لدي انطباع بأن الرئيس لن يتمسك بي».



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