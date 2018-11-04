الكوريتان تتوحدان رياضياً في 2020

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تخططُ كوريا الشمالية والجنوبية للتنافس كفريقٍ مُوحد في دورةِ طوكيو للألعاب الأولمبية في عام 2020، كما تستعدان لاستضافةِ دورةِ الألعاب الصيفية لعام 2032.

وفي أعقابِ محادثاتٍ رياضية بين الدولتين، أكدتا نيّة المنافسة على استضافةِ المسابقة العالمية، وأنهما سيُطلعان "اللجنة الأولمبية الدولية " على هذه الخطوة التي رحب بها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باش.

وقد سار رياضيون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تحت علم موحد في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018 في بيونغ تشانغ، وتنافست النساء في لعبة هوكي الجليد كفريق موحد، مما ساعد على تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال باش: "بعد أن فتحنا الباب لمحادثات سياسية مع المسيرة المشتركة للفريقيّن الكوريين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ عام 2018، يمكن للرياضة أن تساهم مرة أخرى في السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم".

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