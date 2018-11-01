الإنتهاكات الجنسية جزء من الحياة في كوريا الشمالية

أخبار الآن | كوريا الشمالية - (رويترز)

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حول العنف الجنسي في كوريا الشمالية، إن الانتهاكات الجنسية شائعة في البلاد وأصبحت مقبولة كجزء من الحياة العادية. وذكرت المنظمة أن مسؤولين كوريين شماليين من بينهم أعضاء بارزون بالحزب الحاكم وحراس سجون وشرطة ومدعون عموم وجنود يرتكبون انتهاكات جنسية دون قلق يذكر من العواقب، مشيرة إلى أن أبحاثها لا يمكن أن توفر عينة معممة لأنها كانت تقتصر على إجراء مقابلات مع الكوريين الشماليين الذين فروا.

وخوفا من الانتقام أو العار الاجتماعي، نادرا ما تبلغ النساء عن الانتهاكات ونادرا ما تقوم السلطات بالتحقيق في مثل هذه القضايا ، وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش التي قالت إنها أجرت مقابلات مع 54 من الكوريين الشماليين الذين فروا من البلاد منذ عام 2011 وثمانية مسؤولين سابقين في كوريا الشمالية.

وذكرت المنظمة أن النساء في الحجز لا يمكن أن يفعلن شيئاً يذكر لتجنب الاعتداء الجنسي لأن أي شكوى قد تؤدي إلى مزيد من العقاب بما في ذلك الضرب أو العمل القسري.

أما النساء غير المحتجزات فهن مهددات بفقدان مصدر دخلهن أو إرسالهن إلى معسكرات الاعتقال. لكنها قالت إن تنوع الناجين والاتساق في قصصهم يشير إلى أن "أنماط العنف الجنسي التي تم تحديدها هنا شائعة في كوريا الشمالية."

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