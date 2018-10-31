سول: الشمال يعد موقعا نوويا لمفتشين دوليين

أخبار الآن | سول- كوريا الجنوبية(رويترز)

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء يوم الأربعاء نقلا عن المخابرات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي-ري للاختبارات النووية للمفتشين الدوليين.

ورغم أن بيونغ يانغ توقفت عن تجاربها النووية والصاروخية خلال العام الأخير فإنها لم تسمح بتفتيش دولي لعملية تفكيك موقع بونجي-ري في مايو أيار الأمر الذي أثار انتقادات بأن التحرك كان مجرد استعراض ويمكن التراجع عنه.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن الشمال وافق على السماح للمفتشين الدوليين بمراقبة "التفكيك الدائم" لمنشآت صاروخية مهمة واتخاذ خطوات أخرى مثل إغلاق مجمع يونجبيون النووي الرئيسي مقابل إجراءات متبادلة من الولايات المتحدة.

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