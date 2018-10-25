سول: نزع سلاح المنطقة المشتركة يجري بسلاسة

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن عملية نزع السلاح النووي في المنطقة الأمنية المشتركة مع كوريا الشمالية تجري بسلاسة، لافتة إلى ان الكوريتين تعتزمان اكمال هذه العملية سريعا.

الكوريتان اتفقتا في الثاني والعشرين من تشرين الأول، على سحب نقاط الحراسة والقوات والأسلحة النارية حتى الخامس والعشرين من تشرين الأول وإجراء التحقق الثلاثي المشترك في الفترة من 26 إلى 27 من الشهر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الكوريتين وقوة من الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد عقدت اجتماعها الأول ، في قرية "بانمونجوم" الحدودية، وذلك لمناقشة مباحثات نزع الأسلحة من المنطقة العسكرية المشتركة بين الطرفين.

يذكر أن قوة الأمم المتحدة، تمّ تشكيلها في عام 1950، أثناء الحرب الكورية، كقيادة مشتركة للقوات العسكرية.

وتعرف قرية بانمونجوم الحدودية، التي تستضيف الاجتماعات الثنائية بين الكوريتين، بقرية الهدنة أو السلام، حيث وقع اتفاق الهدنة الكورية في 1953.

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