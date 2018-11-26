بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور في الفجيرة يوم 6 ديسمبر

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أعلنت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن استعدادها وتأهبها لإستقبال موسما جديدا محفوفا بالحماسة والندية في بطولات الصيد بالصقور وفتح باب التسجيل للموسم 2018-2019، الذي يستمر حتى الـ29 من تشرين الثاني في موقع البطولات المخصص لمنافسات الصيد بالصقور بمنطقة الروية في دبي.

وينطلق موسم الصيد بالصقور لهذا الموسم، بالنسخة الثانية من بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في إمارة الفجيرة، في الفترة 6-8 ديسمبر 2018. وسينظم المركز بطولة نادي الشارقة للصقارين في إمارة الشارقة من تاريخ 15 ولغاية 15 ديسمبر 2018.

وستشهد منطقة الروية، في الميدان المخصص، انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسية في 2 يناير 2019 وتستمر حتى الـ16 يناير من الشهر نفسه، تليها بطولة فخر الأجيال التي تنطلق بدءاً من 1 فبراير 2019 وتستمر حتى الـ16 من الشهر نفسه.

وستشهد بطولة راشد بن حميد النعيمي التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نسختها الثالثة وتقام في إمارة عجمان يوم 26 يناير 2019.

وستقام بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور على مدار 3 أيام حسب الفئات: الجير قرموشة فرخ والجير تبع فرخ، ويقامان بتاريخ 6 ديسمبر، وفي 7 ديسمبر ستقام فئة الجير بيور فرخ وفئة الجير شاهين فرخ، وفي 8 ديسمبر ستقام فئة القرموشة جرناس وفئة الجير تبع جرناس.

وتم فُتح باب التسجيل وفقاً للشروط التالية:

1ـ التسجيل مفتوح لجميع الجنسيات.

2ـ التسجيل بالاسم الثلاثي.

3ـ التسجيل إلزامي برقم الهوية الوطنية الإمارتية أو جواز السفر لغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4ـ توقيع تعهد من المالك أو من ينوب عنه بخصوص ملكية الصقر.

5ـ يلزم المالك أو من ينوب عنه بالتوقيع على استمارة معلومات التسجيل وتقع المسؤولية على المالك في إعطاء أي بيانات خاطئة.

6ـ يتم احتساب رسوم عند تركيب الحلقه الذكية بقيمة 50 درهم.

7ـ يتم احتساب رسوم إدارية بمبلغ 500 درهم عند نقل الملكية وتغيير اسم المالك.

8ـ في حال فقدان الحلقة الذكية يتم احتساب رسوم إضافيه بقيمة 50 درهم.

9ـ في حالة إثبات تلف الحلقة الذكية سيتم استبدالها بدون رسوم إضافية.

10ـ لن يتم استبدال أو إصدار حلقة الصقر الذكية في حال تم فقدانها قبل فترة أسبوع بحد أقصى من موعد انطلاق البطولة.

11ـ لن تقبل اللجنة مشاركة أي صقر من فئة البيور بدون شريحة أو حلقة.

12ـ في حال عدم وضوح بيانات حلقة المنشئ للصقر، أو نوعه وعدم توفر إثبات رسمي للاستناد لهذه المعلومات، يحول الصقر للجنة التسجيل للمراجعة وتحديد آلية قبول أو عدم قبول التسجيل.

13ـ يمنع مشاركة الصقور غير المسجلة والتي لم يركب لها الحلقة الذكية في بطولات فزاع للصقور.

14ـ يسمح بالصقور المركبة لها الحلقة الذكية من نادي أبوظبي للصقارة بالمشاركة في بطولات فزاع للصقور.

15ـ في حالة إثبات وجود تلاعب أو فتح أو نزع حلقة الصقر الذكية من قبل المشارك يترتب عليه إحدى العقوبات أدناه وتحدد من قبل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة:

ـ دفع غرامة بقيمة 1000 درهم.

ـ إلغاء مشاركته بطولة واحدة من بطولات فزاع للصقور وحرمانه من تفعيل أو نقل ملكية جميع الصقور في كل الفئات المسجله باسمه.

ـ إلغاء مشاركته في موسم واحد من بطولات فزاع للصقور وحرمانه من تفعيل أو نقل ملكية جميع الصقور في كل الفئات المسجلة باسمه.

من جهتها، أكدت السيدة سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن حرفية الصقارين والتزامهم على مدى الأعوام الماضية ساهم في احتلال بطولات الصيد بالصقور مكانة عالمية وأن بطولات الصيد بالصقور هذا الموسم من المتوقع أن تكون أكثر تشويقاً وحماساً بالنسبة للمشاهدين والمتسابقين.

وقالت: "أعرب الصقارون عن بالغ سعادتهم لتنظيم هذه البطولات الغنية بمنافساتها وجوائزها، وأشادوا باللجنة المنظمة، وأكدوا أنها تعمل بشكل لصيق بالصقارين وتقدم لهم أفضل الخدمات التي من شأنها أن تستقطب المزيد من الصقارين للمشاركة في مختلف البطولات".

وأضافت: "نظام الأشواط الذي تم تطبيقه الموسمين الماضيين، ساهم في حصد رضا المتسابقين وزاد من مستوى اظهار حرفية الصقارين المتمرسين في هذه الرياضة. وحرص الصقارون على لعب دورا محوريا في إحياء هذه الرياضة وسط ابنائهم ومجتمعاتهم المحلية لإعداد جيل جديد من المنافسين الذي سيحملون مسؤولية تطوير هذه الرياضة التي تتسم بطابعها التراثي المعهود،، وهو ما يعزز من رؤى المركز الرامية إلى تناقل الموروث الثقافي عبر تواصل الأجيال للحفاظ على الرياضات التراثية التي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ عليها دائماً".

وتابعت: "البطولات التي ينظها المركز رسمت صورة مكتملة للوحة تراثية نادرة، وخلقت على مدار السنوات الماضية مجتمعاً للصقارين يدعو للفخر، وهو ما يتضح من المباردة التي ابتكرها الصقارون منذ العام الماضي حين جاءوا إلى ميدان المنافسة مصطحبين معهم أبنائهم الصغار ليعلموهم مفاهيم هذه الرياضة التراثية، ونحن اليوم نجني ثمار هذه المبادرة الرائعة من خلال خلق جيل جديد عاشق لرياضة الصيد بالصقور، وهو ما يضمن الحفاظ على هذا الموروث الحضاري التراثي الرياضي واستمراره بكل قوة".

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