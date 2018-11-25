البريطاني هاميلتون يفوز بسباق أبوظبي للفورمولا1

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



هذا وتوج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب سباق جائزة أبو ظبي الكبرى الجولة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 اليوم الأحد.

وتفوق هاميلتون على الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري الذي حل ثانيا بفارق 4 ثوان تقريبا ، فيما أكمل الهولندي ماكس فيرستابين سائق ريد بُل ترتيب مراكز منصة التتويج.



وتمكن هاميلتون من إحراز المركز الأول على حلبة “مرسى ياس” محققا فوزه الحادي عشر في موسم 2018 والفوز رقم 73 في مسيرته.

وجاء الأسترالي دانيل ريكاردو سائق ريد بُل الآخر في المركز الرابع متقدما على الفنلندي فالتيري بوتاس.

أفضل البقية كان كارلوس ساينز الذي أنهى السباق في المركز السادس أمام شارل لوكلير و سيرجيو بيريز ، في حين أكمل ثنائي هاس رومان غروجان وكيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل.





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