برشلونة يتعادل مع اتلتيكو مدريد ويتصدر الدوري الإسباني

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعادل فريق برشلونة الاسباني مع مضيفه أتلتيكو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما امس السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى.

بدا التحفظ من جانب الفريقين منذ بداية المباراة، حيث يلعب المدرب فالفيردي بـ4 لاعبين فى خط الوسط لاول مرة هذا الموسم هم أرتورو فيدال، سيرغي روبرتو، وسيرغيو بوسكيتس وأرثر ميلو.

فى المقابل جاء التحفظ دفاعي كالعادة من صاحب الأرض أتلتيكو مدريد عبر مدربه سيموني بالرغم من غياب الثنائي الأوروغوياني دييغو جودين وخوسيه خيمينيز، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفى الشوط الثاني استمر التحفظ الدفاعي بين الفريقين، إلى أن كسر دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد هذا التعادل برأسية قوية فى الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وفى الدقيقة 90 والمباراة تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة أدرك البديل عثمان ديمبلي هدف التعادل القاتل للبارسا، ليحافظ لفريقه على الصدارة.

وبهذه النتيجة يحافظ برشلونة على صدارة الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف صاحب الـ24 نقطة.

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