مانشستر سيتي يتمسك بصدارة الدوري الإنكليزي

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واصل مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه وست هام يونايتد برباعية نظيفة على ملعب "لندن"، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة.

وبهذه النتيجة، يصل سيتي للنقطة 35 في الصدارة، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي فاز على واتفورد بثلاثية نظيفة، أمّا وست هام، فتجمّد رصيده عند 12 نقطة.

وسجّل أهداف مانشستر سيتي كل من دافيد سيلفا (11) ورحيم سترلينج (19) وليروي ساني (34) و (93)

من جهته حرز هدف ليفربول الأول، محمد صلاح في الدقيقة 67، وسجل أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 76، بينما جاء الثالث عن طريق فيرمينو في الدقيقة 89.

ورفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي منتظرًا نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام، بينما توقف رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز التاسع.

في لقاء آخر .. سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه كريستال بالاس، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب أولد ترافورد.

وارتفع رصيد اليونايتد إلى 21 نقطة بالمركز السابع، بينما ارتفع رصيد بالاس إلى 9 نقاط في المركز الـ 15.





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