إيبار يقسو على ريال مدريد بثلاثية نظيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



صعق فريق إيبار ضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب إيبو روا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد إيبار إلى النقطة 18 في المركز السابع ، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة ال 20 في المركز السادس .



تقدم جونزالو إسكالانتي بالهدف الأول لإيبار في الدقيقة 16، ثم أضاف سيرجي إيرنتش، الهدف الثاني بالدقيقة 52، ثم اختتم كيكي جارسيا، أهداف المباراة بالدقيقة 57.





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