مورينيو ينفي أنباء عودة ابراهيموفيتش لصفوف مانشستر يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بكلمة واحدة ، رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد ، على شائعات عودة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لتحسين أوضاع الفريق في الموسم الحالي .

وسُئل مورينيو، خلال المؤتمر الخاص بمباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، عن إمكانية عودة إبراهيموفيتش ، فأجاب المدرب البرتغالي بقوله "لا".



وأضاف "روميلو لوكاكو سيعود قريبًا لهز الشباك، لم أتمكن من منحه الراحة أمام يوفنتوس، لا أعتقد أن مايكل كاريك يمكن أن يلعب كمهاجم، لو قررنا إراحة لوكاكو وأشركنا راشفورد، فمن سيلعب في مركز الجناح؟".

وتابع "لسنا في وقت جيد للتفكير في إراحة اللاعبين، أو محاولة إيجاد حلول أخرى، كل ما أمامنا هو استخدام المجموعة التي نملكها حاليًا".

وعن إصابة جيسي لينجارد، أوضح "لقد عاد من كأس العالم بهذه المشكلة، سنرى غدًا إن كان بإمكانه اللعب معنا، أو الانتظار لأسبوع آخر".

وأردف "سكوت ماكتوميني قد يشارك أمام إيفرتون، أما ديوجو دالوت ومروان فيلايني وأليكسيس سانشيز لا زالوا يعانون من الإصابة".

وأتم "سانشيز يقاتل من أجل الظهور بشكل أفضل، لقد وصل إلينا في الميركاتو الشتوي الماضي، القدوم في منتصف الموسم، ليس بالأمر السهل على اللاعب، لكن هذا الموسم، وقع على بداية جيدة قبل تعرضه للإصابة".

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