كوتينيو يقترب من العودة لصفوف برشلونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يسابق البرازيلي فيليب كوتينيو، الزمن للعودة إلى الملاعب، للحاق بالمواجهة المرتقبة بين فريقه برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد، في إطار الليجا.

شارك كوتينيو، في المران بشكل طبيعي، حيث يتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الرسمية للمباراة القوية في جدول الفريق الكتالوني في مشوار الدوري للحفاظ على صدارته والابتعاد أكثر عن أبرز ملاحقيه.



ويحتل نادي برشلونة، صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث.



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