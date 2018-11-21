بعدما كسر له أنفه.. يانيك كاراسكو يعتذر من زميله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير صحفية عديدة أنّ "لاعب وسط داليا يفانغ الصيني، يانيك كاراسكو، تسبّب بكسر أنف زميله جين بينغشيانغ، وذلك خلال عراكٍ نشب بينهما أثناء تمارين الفريق قبل نحو 3 أشهر من الآن، ما أدى إلى نقل الأخير إلى المستشفى للمعالجة".

وإثر ذلك، خرج كاراسكو متحدثاً عن الحادثة لصحيفة "داليان إيفينينغ نيوز"، معرباً عن إعتذاره عمّا حصل، مؤكداً أنّ "الحادثة وقعت قبل فترة ضمن حصة تدريبية"، وقال: "لقد تسبب العراك بإصابة صغيرة في أنف بينغشيانغ. برأيي، فإنّ الأخير لاعب جيد للغاية وشخص رائع".

وكشف لاعب أتلتيكو مدريد السابق (25 عاماً)، أنّه "كان مستعداً لدفع مبلغ 10 آلاف يورو (9 آلاف جنيه استرليني) كتعويضٍ لبيغشيانغ"، لكنه أشار إلى أن "وكيل أعماله لم يتعامل مع الأمر بشكلٍ سليم ولم يصل المبلغ إلى بينغشيانغ".

وقال: "اعتذر رسمياً إلى جين بنغشيانغ. أتمنى أن يعود للتدريبات في أقرب وقت ويظل معنا بالفريق. إنه لاعب محترف للغاية ودائمًا يدعم الفريق".

من جهته، علق تشو جون، مدرب الفريق، على الواقعة قائلاً: "في لحظة حاسمة في معركة الهبوط، طلب الجمهور من جين بينغشيانغ الكشف عن الأمر، لكنه رفض الحديث لوسائل الإعلام واعتذرت له باسم النادي".

ومنذ ثلاثة أشهر ونصف، لم يعاود المدافع الصيني الظهور في الملعب، ولم يحدد ناديه طبيعة الإصابة بالضبط. كذلك، فإنّ الحادثة لم تظهر إلى العلن سوى الآن، بعد أكثر من أسبوع على انتهاء منافسات الدوري الصيني الممتاز.

مصدر الصورة: سبورت 360

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