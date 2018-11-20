مفاجأة.. استبعاد رونالدو وصلاح وميسي عن أبرز جائزة أوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية، عن احتمال عدم تواجد مهاجم "ليفربول" محمد صلاح، مهاجم "يوفنتوس" كريستيانو رونالدو، مهاجم "برشلونة" ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان مهاجم "أتلتيكو مدريد"، ضمن قائمة جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، أي جائزة لاعب العام في أوروبا.

هذا الأمر شكّل مفاجأة كبيرة وصادمة في محافل الكرة المستديرة بسبب "الإستبعاد المدوِّي" لأبرز اللاعبين أوروبا كرونالدو وميسي، لاسيما أن القائمة المختصرة التي كشفتها "ليكيب" تضمن أسماء الثلاثي مبابي مهاجم "باريس سان جيرمان"، لوكا مودريتش، لاعب وسط "ريال مدريد"، وزميله في الفريق رافائيل فاران.

وعلى الرغم من هذه التسريبات "الصادمة"، إلاّ أن الصحيفة الفرنسية لم تعلن بشكلٍ رسمي حتى الآن، القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة.

ومن المقرر أن تعلن "ليكيب" عن هذه الجائزة في الثالث من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مصدر الصورة: ESPN

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