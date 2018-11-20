رسمياً.. إسبانيا تطلب من المغرب استضافة مونديال 2030

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن "رئيس حكومة البلاد بيدرو سانشيز، طلب بشكلٍ رسمي من العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن يتم تنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بشكلٍ مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال".

وكان سانشيز عرض مقترحه بهذا الشأن على نظيره المغربي سعد الدين العثماني، خلال الإجتماع الذي عقد بينهما في الرباط. وفي هذا الإطار، كشفت المصادر أنّ "المبادرة الإسبانية استقبلت بشكلٍ مرضي من قبل العثماني".

وزيارة سانشيز هي الأولى للمغرب، حيثُ وصل الإثنين في زيارة عملٍ، أجرى خلالها محادثات مع عددٍ من المسؤولين المغاربة. ويرافق سانشيز في زيارته للمملكة، عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية إلى جانب مجموعةٍ من المسؤولين..

وكانت الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي أعلنت الصيف الماضي، عزمها التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، بمناسبة مرور قرن على إقامة أول بطولة كأس عالم، والتي كانت في مونتفيديو.

مصدر الصورة: VietNamNet

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