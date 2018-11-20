رينارد وفك عقدة ملعب رادس أمام تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلع الفرنسي هيرفي رينارد، بعد نجاحه في تحقيق انتصار تاريخي على حساب منتخب الكاميرون، لمواصلة سجله المميز مع منتخب المغرب وكسب رهان فك عقدة أخرى في مسار مباريات الأسود.

العقدة الأخرى هي تحقيق أول انتصار على ملعب رادس الذي لم يفز فيه المغرب أبدا، وحمل له أسوأ الذكريات بخسارة نهائي أمم إفريقيا 2004، وضياع بطاقة مونديال 2006 أمام نسور قرطاج.

وظل المنتخب الكاميروني عصيا على المنتخب المغربي ل37 عاما، فشل خلالها المغرب في تحقيق انتصار واحد في 11 مباراة بينهما.

ولم يتمكن المنتخب المغربي في 5 زيارات سابقة لهذا الملعب من الفوز، إذ تعادل وانهزم، بل إنه حتى خلال مواجهته لمنتخب ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا على نفس الملعب، تعادل (1-1).

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