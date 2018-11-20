بالصور: 9 معلومات عن الملعب الذي يحتضن مباراة تونس والمغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

يتواجه اليوم المنتخب المغربي والتونسي في لقاء كروي ودي ، يحظى باهتمام واسع في القارة الإفريقية والعالم ، إذ اعتادت الجماهير على مباريات غالباً ما تكون مليئة بالإثارة والتشويق، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية .

لكن ماذا نعرف عن الملعب الذي تقام فيه المبارة ..

اليكم 9 معلومات عن الملعب الأولمبي برادس الذي ستقام فيه المبارة المنظرة مساء الثلاثاء

1. الملعب الأولمبي برادس ملعب رياضي متعدد الاختصاصات يقع بالحي الأولمبي برادس (الضاحية الجنوبية) لمدينة تونس العاصمة.

2. تم بناؤه لاحتضان دورة الألعاب المتوسطية 2001 التي احتضنتها مدينة تونس.

3. كانت المباراة الإولى التي اقيمت عليه بين حمام الأنف والنجم الساحلي التي انتهت بفوز الأول 1-0.

4 . وسجل لاعب نادي حمام الانف انيس بن شويخة اول هدف في الملعب.

5. تتسع مدارج الملعب المغطاة بالكامل لـ 60.000 متفرج و هو اكبر ملعب من ناحية طاقة الاستعاب في تونس.

6. مساحته 13.000 م2، وهو يضم ميدانًا رئيسيًا و 3 ملاعب فرعية و قاعتي إحماء و سبّورتين لامعتين ومنصة شرفية تتسع لـ 7.000 متفرج ومنصة صحفية بها 300 مكتب.

اقرأ : اللقاء الودي المنتظر: تونس - المغرب الثلاثاء 20 KSA

7. تم تدشينه في يوليو 2001 عندما شهد الدور النهائي لكأس رئيس الجمهورية بين النادي الرياضي لحمام الأنف والنجم الرياضي الساحلي (1-0).

8. احتضن الملعب 6 مباريات ضمن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2004 التي تحصل عليها منتخب تونس لكرة القدم.

9. ومنذ إنشاء استاد رادس ويعتبر هو الملعب الأساسي للمنتخب التونسي وأندية العاصمة الترجي والإفريقي.

مصدر الصور : كوورة

اقرأ أيضاً:

مدرب تونس: نتطلع لتحقيق انتصار معنوي أمام المغرب

تونس تتمسك بمشاركة ثنائي الزمالك في ودية المغرب