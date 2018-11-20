المغرب يعود بالفوز من لقائه الودي أمام تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



كسر منتخب المغرب عقدة ملعب رادس في تونس وعاد بالفوز على نظيره التونسي في اللقاء الودي الذي جمعهما وتغلب عليه بهدف وحيد



فعلى عكس مجريات الشوط الأول والتي كان فيها نسور قرطاج الأفضل طيلة فتراته ، سجل يوسف النصيري هدف التقدم للمغرب في الدقيقة الواحد والأربعين .



في الشوط الثاني فرض أسوط الأطلس أسلوبهم في الملعب وقدموا مباراة مميزة نجحوا من خلالها في الوصول لمرمى الفريق المضيف في عدة مناسبات لكن اللمسة الأخيرة كانت مفتقدة لتعزيز هدف التقدم ، لتأتي صافرة الحكم وتعلن نهاية اللقاء الودي بين المنتخبين الشقيقين بفوز المغرب بهدف وحيد في مواجهة تعد أفضل مناسبة لكلا المنتخبين للوقوف على جاهزيتهما قبيل خوض غمار منافسات نهائيات أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون 2019 .





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