من هي الانتحارية التي فجرت نفسها في تونس؟

أخبار الآن | تونس - تونس (وكالات)

طوّقت فرقة مكافحة الإرهاب التونسية، منزل الانتحارية التي فجّرت نفسها مساء اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وكشفت مصادر أمنية تونسية أن المرأة التي قامت بالعملية الانتحارية، تدعى منى قبلة، وهي من محافظة المهدية شمال العاصمة تونس، ومن مواليد سنة 1988.

وأسفرت العملية التي هزت الشارع التونسي عن إصابة ثمانية من رجال الأمن، إضافة إلى مواطن مدني كان موجودًا بالمكان لحظة الانفجار.

وتنقّلت فرقة مكافحة الإرهاب إلى منزل الشابة منى قبلة، فور التأكد من هويتها، في منطقة “زردة ” من محافظة المهدية، شمال العاصمة تونس .

وأكّدت مصادر أمنية، أن منى قبلة، غير معروفة لدى المصالح الأمنية بانتمائها إلى تنظيمات إرهابية أو بقربها من هذه المجموعات.

وشدّدت المصادر، على أن الانتحارية لم تتعلّق بها شبهات سابقة ولم تكن محل متابعة أمنية، بسبب انتماءات مشبوهة إلى جهات وحركات متطرفة.

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