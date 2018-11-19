بعد إصابتها بكسر في العمود الفقري.. فلوريش تطمئن جمهورها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّدت السائقة الألمانية صوفيا فلوريش أنها "بحالة جيدة، وهي الآن تمكث في المستشفى، حيثُ من المقرّر أن تخضع لعملية جراحية، الإثنين"، وذلك بعد تعرضها لكسر في العمود الفقري، إثر وقوع حادث تصادم خلال سباق ببطولة أوروبا لسباقات سيارات فورمولا - 3.

وفي التفاصيل، فإنّ "فلوريش فقدت السيطرة على سيارتها "فان أمرسفورت"، وهي على سرعة تقارب 280 كيلومتر في الساعة، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة زميلتها شو تسوبي، قبل أن تقفز في الهواء وتتجاوز الحواجز على جانب المضمار. وأصيب خلال الحادث 4 أشخاص آخرين، من بينهم سائق واحد، ومصورون وأحد عمال المضمار".

أما بالنسبة لفلوريش، فقد أدى هذا الحادث إلى فقدانها الوعي. وعلى الفور، تمّ نقلها إلى المستشفى للعلاج. ومع أنّ إصابتها بليغة في العمود الفقري، إلاّ أن والدها أكّد أنّ "فلوريس تمكنت من تحريك جسدها بالكامل".

ورغم ذلك، فإنّ غياب الشابة البالغة من العمر 17 عاماً عن جمهورها لم يدم طويلاً، إذ أطلت الأحد، بتغريدةٍ عبر "تويتر" مطمئنة متابعيها عن صحتها، وقالت: "أريد أن أقول للجميع أنني بخير ولكن سأخضع لجراحة صباح غد (اليوم الإثنين). أتوجه بالشكر للجميع على رسائل الدعم".

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