بطولة للكانوي تعزز آمال مصر في أولمبياد 2020

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (رويترز)

تنافس أكثر من 200 متسابق في بطولة كأس مصر الأول للكانوي والكياك في نهر النيل يوم السبت (10 نوفمبر تشرين الثاني)، مع تطلع الدولة التي لم تحرز ألقابا أو ميداليات أولمبية في هذه الرياضة لتعزيز فرصها في منافساتها بأولمبياد طوكيو 2020.

وتأسس اتحاد الكانوي والكياك في 2011 كهيئة مستقلة لكن البطولات كانت تُنظم لعشرات السنين تحت اسم الاتحاد المصري للتجديف.

وقال حكم الكانوي الدولي وسيم شاهين "بطولة النهارده (اليوم 10 نوغمبر تشرين الثاني) بطولة كاس مصر، دي أول بطولة تتعمل في مصر، ده طبعا فكر وسياسة الاتحاد الجديدة إنه عايز في خلال نص السيزون (نصف الموسم) يعمل منافسات قوية. فدي أول بطولة تتلعب، وفيها نسب المشاركة كبيرة والحمد لله، حوالي 200 لاعب تقريبا و13 نادي والمنافسات قوية وفيها ناس كويسة جدا".

وتنظم مصر أيضا بطولة سنوية أخرى هي البطولة العربية للكياك والكانوي التي عادة ما تُقام أوائل العام.

وعلى الرغم من أن لها حضورا قويا على ساحة المنافسات الدولية فإن رياضة الكانوي ما زالت يُنظر إليها باعتبارها حديثة نسبيا في مصر حيث بدأت عام 1996.

وقالت الحكم علا عمر "فيه أكاديميات كتيرة اتفتحت على شط (شاطئ) النيل فيه أكاديميات كتيرة دلوقتي (حاليا)، بيشاركوا، بيعملوا سباقات كترفيه يعني، كترفيه لمجرد الممارسة ودي حاجة كويسة لأنه بيخلي (يجعل) كل الأعمار تقدر تمارس الرياضة دي، وهي رياضة جميلة يعني".

ويكون الحكام على مسافة قريبة من القوارب من أجل التحكيم في البطولات ويستخدمون مكبرات صوت للتأكيد على بقاء اللاعبين في ممراتهم النهرية.

ويتنافس اللاعبون في السباقات المختلفة بالتجديف عكس اتجاه تيار النهر. ومع حضور مدربين رسميين للمنتخب الوطني، يأمل فائز في بطولة يوم السبت هو جلال أسامة (25 عاما) أن يمثل مصر في ألعاب عام 2020.

وقال جلال أسامة وهو لاعب نادي المقاولون العرب "أول حاجة طبعا النيل، زي ما بيقولوا الصيد بيعلم الصبر، لعبتنا بتعلم الصبر جامد جدا، ولعبتنا من الحاجات المميزة لأن هي بنحرك فيها كل جسمنا، مش لعبة بنحرك فيها عضلة معينة أو عود معين، لا إحنا بنحرك كل جسمنا طبعا، لعبة شيقة جدا".

وأحرز نادي المقاولون العرب المركز الأول في البطولة بعد أن حصل على 248 نقطة. ودخلت هذه الرياضة ضمن منافسات الألعاب الأولمبية منذ دورة عام 1936.

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