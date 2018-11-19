اسبانيا تقترح على المغرب تنظيما مشتركا لمونديال 2030

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اقترح رئيس الحكومة الإسبانية بصفة رسمية على المغرب تقديم ملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.



صحيفة "آس" الإسبانية كشفت قبل شهرين، أن مدريد تسعى جاهدة للفوز بشرف تنظيم مونديال 2030، مشيرة إلى أنها تريد تقديم ملف مشترك يجمعها بالمغرب والبرتغال لتقوية حظوظها.

وحل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالعاصمة المغربية الرباط، في زيارة عمل يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن رئيس الحكومة الإسبانية التقى بنظيره المغربي، سعد الدين العثماني، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين كبار.

واستغل سانشيز الزيارة ليقترح على العاهل المغربي الملك محمد السادس والعثماني، تقديم ملف ثلاثي مشترك يضم إسبانيا والمغرب والبرتغال لاحتضان مونديال 2030.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر رئاسية، أن الفكرة لاقت ترحيبا من طرف المغرب.

جدير بالذكر أن إسبانيا استضافت كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخها، عام 1982.

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