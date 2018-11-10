كاشيما الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توج كاشيما أنتلرز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، على حساب بيروزي الإيراني، بعد أن تعادلا بدون أهداف السبت في طهران.

وفشل بيروزي في تعويض خسارته 2-صفر ذهابا، لتحتفظ اليابان باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد تتويج أوراوا ريد دايموندز العام الماضي.

وتأهل كاشيما بذلك إلى كأس العالم للأندية في الإمارات، وسبق أن تأهل لنهائي المسابقة في 2016 على أرضه، حين شارك بصفته بطل اليابان، وخسر 2-4 من ريال مدريد الإسباني.

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