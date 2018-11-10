الترجي التونسي يتوج بطلا لأفريقيا على حساب الاهلي المصري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح الترجي التونسي في تعويض خسارته أمام الأهلي المصري، وسجل ثلاثية نظيفة توجته بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس مساء اليوم الجمعة.

وكان الفريق القاهري حقق فوزا بنتيجة 3-1 قبل أسبوع في مصر، خلال لقاء أثار جدلا تحكيميا واسعا.

وحل الترجي عقدة ملعب رادس، الذي مُني عليه بأربع هزائم خلال آخر أربعة لقاءات أمام الأهلي في البطولات الأفريقية.

وتوج الترجي باللقب الأفريقي الثالث في تاريخه، ليحرم الأهلي من تعزيز رقمه القياسي البالغ 8 بطولات.

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