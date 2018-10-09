تعرف على المرشحين الـ 30 للفوز بالكرة الذهبية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فرانس فوتبول )

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الاثنين عن قائمة الـ 30 لاعبا المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وحددت المجلة الفرنسية الثالث من شهر ديسمبر المقبل للكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" التى تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، بجانب جائزتي أفضل لاعبة و"كوبا"، والتي سوف تقام في العاصمة الفرنسية باريس مقر مجلة فرانس فوتبول.

وضمت القائمة الأولى للمرشحين، كلا من سيرجيو أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين ومانشستر سيتي الإنجليزي، وجاريث بيل نجم منتخب ويلز وريال مدريد الإسباني، وإليسون حارس منتخب البرازيل ونادى ليفربول الإنجليزي، وكافاني نجم منتخب أوروجواي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.

والقائمة الثانية من اللاعبين المرشحين للحصول على تلك الجائزة ضمت كلاً من كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الايطالي، وكورتوا حارس منتخب بلجيكا ونادى ريال مدريد الإسباني، ودييجو جودين مدافع منتخب أوروجواي ونادى أتلتيكو مدريد الإسباني، وكيفن دي بروين لاعب منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي الإنجليزي، وفرمين مهاجم منتخب البرازيل وليفربول الإنجليزي.

أما القائمة القائمة الثالثة جاءت كالتالي: نجولو كانتى وهازارد ثنائي تشيلسي الإنجليزي، وأنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا وأتلتيكو مدريد الإسباني، وهاري كين هداف منتخب إنجلترا ونادى توتنهام الإنجليزي، وإيسكو لاعب وسط منتخب إسبانيا ونادى ريال مدريد الإسباني.

وضمت القائمة الرابعة كلاً من: ساديو مانى مهاجم ليفربول الإنجليزي، كيليان مربابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي وهوجو لوريس حارس توتنهام الإنجليزي.

بينما ضمت القائمة الخامسة كلاً من: النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ويان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وجاءت القائمة السادسة والأخيرة كالتالي: محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سيرجيو راموس ورافائيل فاران مدافعا ريال مدريد الإسباني، إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني ولويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

المجلة وعلى صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشرت مقاطع فيديو قصيرة لكل لاعب، برزت فيه ما قدموه خلال العام سواء مع أنديتهم أو مع منتخبات بلادهم.

اقرأ أيضاً:

رونالدو ينفي اغتصاب أمريكية في لاس فيغاس

تعرف على ترتيب الليغا والهدافين بعد نهاية الجولة الثامنة