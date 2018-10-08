تعرف على ترتيب الليغا والهدافين بعد نهاية الجولة الثامنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اختتمت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني مساء الأحد، بتصدر فريق إشبيلية جدول ترتيب المسابقة متفوقا على العملاقين برشلونة وريال مدريد.

واعتلى إشبيلية ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على سيلتا فيجو بنتيجة 2 – 1، ليرفع رصيده للنقطة 16، وجاء برشلونة ثانيا برصيد 15 نقطة بتعادله مع فالنسيا 1 – 1، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الذي حل ثالثا بفارق الأهداف بعد تغلبه على ريال بيتي 1 – 0.

وحل ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بعد خسارته أمام فريق ألفيس 0 – 1، الذي تساوى مع الملكي بنفس عدد النقاط بجانب إسبانيول.

وجاءت نتائج الجولة الثامنة من الدوري الإسباني كالتالي :

وفى ضوء تلك النتائج جاء ترتيب الدورى الإسبانى على النحو التالى:

ويتصدر كريستيان ستوانى مهاجم جيرونا ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالى:

مصدر الصور : موقع اليوم السابع

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