"EA Sports" تزيل صورة رونالدو من إعلاناتها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أزالت شركة "EA Sports" للألعاب الإلكترونية صورة نجم يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو من على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن فضيحة الاغتصاب التي تفجرت في الأيام الماضية ، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية

وتعد الشركة واحدة من اقوى الرعاة الرسميين لرونالدو كما ان صورة رونالدو تتصدر لعبتها الشهيرة فيفا 2019.

وقال متحدث باسم الشركة: "أطلعنا على التقرير المقلق بشأن تفاصيل المزاعم ضد كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "نراقب الوضع ونتوقع أن يكون سلوك الرياضيين والسفراء متفقا مع قيم الشركة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن مجموع ما يتحصل عليه النجم البرتغالي من الرعاة إضافة إلى علامته التجارية "CR7" يتخطى مبلغ المليار يورو.

وحال إدانة رونالدو بتهمة الاغتصاب المزعوم، فإنه سيخسر الملايين كما حدث مع العديد من الرياضيين سابقا، والذين تخلت عنهم الشركات الراعية عقب ارتكابهم لفضائح جنسية ومخالفات في المنشطات.

وأقامت كاثرين مايورغا دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بولاية نيفادا اتهمته فيها باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009، فيما نفى اللاعب (33 عاما) مزاعم الاغتصاب.

وقال اللاعب إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب رونالدو في حسابه في تويتر "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا قادما من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 100 مليون يورو (116 مليون دولار).



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