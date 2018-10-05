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رونالدو لن يشارك مع المنتخب البرتغالي الأسبوع المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بشكل مفاجئ، خرج "كريستيانو رونالدو" نجم يوفنتوس الإيطالي من قائمة المنتخب البرتغالي قبل مواجهة بولندا واسكتلندا الاسبوع المقبل.

في التفاصيل، من المرتقب أن يكون "كريستيانو رونالدو" نجم يوفنتوس الإيطالي أكبر الغائبين عن قائمة المنتخب البرتغالي لكرة القدم الاسبوع المقبل، حيث تلتقي البرتغال مع بولندا في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في دوري الأمم الأوروبية لتلقتي مع اسكتلندا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.. 

ويسعى "رونالدو" الذي غاب أيضا عن دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي للتركيز مع فريقه الجديد "يوفنتوس"، وأشارت صحيفة "او جوجو" البرتغالية إلى أن رونالدو طالب اعفاءه من الانضمام لمنتخب بلاده خلال المباريات الدولية التي يخوضها في الشهرين الحالي والمقبل، مما يعني غيابه عن الساحة الدولية حتى 2019.. 

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