إنهيار أسهم يوفنتس عقب حادثة رونالدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



انهارت أسهم فريق يوفنتوس الإيطالي وخسرت 5 في المئة من قيمتها، في خضم الاتهام الموجه لكريستيانو رونالدو، بشأن اغتصاب سيدة تدعى كاثرين مايورغا في الولايات المتحدة عام 2009.



وكانت أسهم الفريق قد حققت مكاسب ضخمة منذ انضمام رونالدو إلى صفوفه صيف العام الحالي في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 100 مليون يورو.



وغداة إعراب بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة عن دعمه للاعب، وبيانات من شركات راعية له تعرب فيها عن "قلقها" من القضية، خسرت أسهم يوفنتوس 5.37 بالمئة من قيمتها في التداولات في بورصة ميلانو قرابة الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.

هذا وعبرت "نايكي" للملابس الرياضية و"إي.آيه" سبورتس للألعاب الإلكترونية عن قلقهما بشأن مزاعم الاغتصاب، التي وجهت إلى رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وقال اللاعب إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب رونالدو في حسابه في تويتر "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".



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