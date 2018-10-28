الإسباني بينياليس يفوز بسباق أستراليا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إستغل الإسباني Maverick Viñales الانسحاب المبكر لMarc Márquez بطل العالم في الدراجات النارية وأنهى صِيَامَ Yamaha عن تحقيق الانتصارات بعدما أحرز لقب جائزة أستراليا الكبرى.



ومنح المتسابق الفريق الياباني أول انتصار في 26 سباقا ومنذ سباق هولندا العام الماضي بعدما أنهى المسافة في 40 دقيقة و 51 ثانية.

وقال بينياليس "هذا شعور مذهل. كان العام صعبا بالنسبة لي. لا أصدق أني فزت".

وأضاف "الدراجة كانت رائعة اليوم. عندما عبرت خط النهاية كانت الدموع في عيني".

وجاء أندريا إيانوني متسابق سوزوكي في المركز الثاني بفارق 1.543 ثانية عن الفائز بينما احتل مواطنه الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي المركز الثالث.

وانطلق ماركيز، الذي حسم اللقب للمرة الخامسة في اليابان الأسبوع الماضي وقبل خوض آخر ثلاثة سباقات، من الصدارة لكنه استمر خمس لفات من أصل 27 لفة.

واصطدم جوهان زاركو بمنافسه الإسباني ماركيز في المنحنى الأول ورغم نجاة المتسابق الفرنسي من التعرض لإصابات خطيرة فإن الضرر الذي لحق بدراجة ماركيز النارية أجبره على عدم استكمال السباق بعد ذلك.

وتراجع بينياليس من المركز الثاني إلى المركز العاشر في اللفة الافتتاحية لكنه تعافى وعاد إلى المقدمة ليحقق فوزه الخامس بسباق في بطولة العالم لكنه الأول منذ سباق جائزة فرنسا الكبرى العام الماضي.

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