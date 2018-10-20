مدرب برشلونة يعلّق على عودة نيمار

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قبل قمة الدوري الإسباني التي يواجه فيها برشلونة، متصدر الدوري إشبيلية ، واجه مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي سؤالا عن إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار إلى "الكامب نو" وسط التكهنات التي تفجرت بشأن ذلك خلال الأيام السابقة.

وقال فالفيردي: إن الموضوع شائك ، ولكننا لا نعرف ما يمكن أن يحدث، وفجرت الصحف الإسبانية قبل أيام مفاجأة مدوية، بإعلانها بأن نيمار "غير سعيد" في ناديه الحالي باريس سان جرمان، ويرغب بشكل قوي في العودة للعب لبرشلونة.

وأكدت مصادر من برشلونة، أن النجم البرازيلي التقى مع مدراء برشلونة الصيف الماضي، وانهار "باكيا" أثناء إظهاره رغبته الحقيقية بالعودة لصفوف النادي "الكتالوني". وأكدت المصادر، أن "نيمار نادم على تركه "الكامب نو" معقل برشلونة، وأنه يرغب بالعودة لناديه السابق".

ومن ناحية أخرى، أشارت المصادر أن لاعبي برشلونة رحبوا بفكرة عودة النجم البرازيلي، كما أعطت إدارة برشلونة "الضوء الأخضر" لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بالتعاقد من جديد، مع نجمهم السابق.

ومن ناحية أخرى، نفى نائب رئيس النادي "الكتالوني" خوردي كاردونير، أن تكون الإدارة قد فكرت بالتعاقد مع نيمار من جديد. وفي مقابلة محلية الجمعة، قال كاردونير: "لم يتحدث أحد في إدارة برشلونة عن إمكانية التعاقد مع نيمار. لا نستطيع أن نعطي إجابة الآن حول الموضوع".

وكشفت مصادر إسبانية عن وجود بند "سري" في عقد نيمار، يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، مقابل 220 مليون يورو، وهي تقريبا نفس القيمة التي أنفقها النادي الباريسي لشراء اللاعب في 2017.كما تنخفض القيمة التي تسمح له بالرحيل في 2020، وهو ما قد يرفع عدد الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب بعد عامين.

وعلى الرغم من "عدم سعادة" النجم البرازيلي، إلا أن هذا الأمر لم يمنعه من التألق هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 11 هدفا مع ناديه الباريسي في 11 مواجهة.

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