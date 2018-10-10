شرطة "لاس فيغاس" تستدعي "رونالدو".. ومستقبله بات على المحك

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة -

يبدو أن سفن "رونالدو" باتت في مهب الرياح في الأيام الأخيرة، ففي الوقت الذي يعاني فيه النجم البرتغالي من شح التهديف، تصاعدت الأحداث في قضية الاغتصاب، المتهم فيها "كريستيانو رونالدو"، حيث بات مستقبل لاعب يوفنتوس الإيطالي في خطر بعد أن أعلنت شرطة مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية لأول مرة استدعاء "الدون" لاستجوابه في الاتهامات المنسوبة إليه.

وسيتم استجواب النجم البرتغالي من جانب شرطة لاس فيغاس، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد خضوعه للاستجواب، وقال المتحدث باسم شرطة "لاس فيغاس":"نحن بالتأكيد لا نعرف حتى الآن متى سيحدث ذلك. لكن في مرحلة ما سيكون علينا الاستماع إليه"..

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي، إعادة فتح التحقيقات بشأن قضية اغتصاب "صاروخ ماديرا" لـ "كاثرين مايورغا" في غرفة فندق عام 2009، فيما ينفي صاحب الـ33 عاما هذا الادعاء.وفي وقت سابق، نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية صورة من تقرير الشرطة، الذي حرر عقب الحادث المزعوم بساعات..

ويقول التقرير إن الشابة الضحية "كانت تبكي"، ورفضت التصريح بإسم من تدعي أنه اعتدى عليها جنسيا، مكتفية بأنه "شخصية عامة" و"رياضي"، وبعد مرور سنوات عدة تقول إنها وافقت على التوقيع على التسوية لأن كانت خائفة من "الانتقام"، مما دفعها إلى توكيل محامين لإقامة دعوى قضائية ضد "رونالدو" حاليا..

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