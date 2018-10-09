رونالدو قد يواجه الترحيل أو العودة لبلده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحة (صحيفة ميرور البريطانية)

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية بأن السلطات الأمريكية قد تصدر مذكرة اعتقال بحق النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو, الذي يواجه تهمة اغتصاب فتاة في لاس فيغاس عام 2009

مشيرة بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يسلكها رونالدو لتجنب الاعتقال هي العودة لوطنه, للبرتغال. كما ذكر محامي الدون بأن القواعد في أوروبا والولايات المتحدة مختلفة.. ولدى السلطات الأميركية إمكانية طلب تسليم رونالدو ما لم يكن في بلده الأم.

وفي آخر تطورات القضية، نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الاثنين، دليلا على حدوث الاغتصاب وهو تفاصيل التسوية التي وقع عليها الطرفان (رونالدو والضحية المزعومة) عام 2010، لمعالجة الأمر بشكل ودي بعيدا عن ساحات المحاكم، قبل أن تقرر الشابة مايورغا (34 عاما) اللجوء إلى القضاء بعد 9 سنوات من الواقعة.

وتتهم مايورغا لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا، باغتصابها بغرفة فندق في لاس فيغاس عام 2009، فيما ينفي صاحب الـ33 عاما هذا الادعاء.

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