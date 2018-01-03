بين الشان والمونديال.. الشارع الكروي المغربي يشد أنفاسه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (هسبرس)

تحتفظ الذاكرة المغربية بإنجازات كروية كبيرة حققها لاعبو الوداد البيضاوي الفائز بالكأس الافريقية، وتأهل منتخب المغرب الى نهائيات كأس العالم.. بين توالي هذه الانجازات والحفاظ عليها ينصب اهتمام المغاربة على مواكبة مونديال روسيا 2018 ومشاركة المغرب في "الشان" إلى جانب منتخبات غينيا والسودان وموريتانيا.. وهي المنافسات التي ستدور رحاها فوق الملاعب المغربية، خلال الشهر الجاري..

خلال هذه السنة، سيحبس الشارع المغربي أنفاسه إبان مشاركة منتخب "المغرب" في نهائيات كأس العالم أمام منتخبات كروية قوية وأبرزها "إسبانيا" و "البرتغال"، إلى جانب المنافسات سيكون المغرب على موعد مع إعلان البلد الذي سيحضى بشرف احتضان كأس العالم 2026.. حيث سيكون المنافسة ضارية بين الثلاثي الأمريكي والمغرب.

عقب السنة الجارية، سيظل اهتمام المغاربة كبيرا بنتائج الوداد المغربي، خصوصا وأنه المتوج افريقيا والطامح للدفاع عن ألقابه خلال هذه السنة، ولأن فريق الرجاء البيضاوي بطل افريقيا ثلاث مرات لا ينسى هزائم الماضي، فمن المؤكد أنه سيفتح صفحة جديدة ليعود الى المنافسات بقوة للمنافسة على لقب كأس الكاف بعد ترك مجال التتويج لغريمه التقليدي فريق الوداد البيضاوي...

فبين المنافسة الدولية والقارية والمحلية، سيعرف الشارع الكروي المغربي اهتماما وترقبا منقطع النظير كما سيحبس أنفاسه كليا خصوصا خلال مشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم بروسيا...

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