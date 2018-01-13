خطأ فادح من حارس المصري يمنح الأهلي لقبه العاشر لكأس السوبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتكب أحمد مسعود حارس المصري البورسعيدي خطأ فادحا في الوقت الإضافي سَمح لوليد أزارو بتسجيل هدف الفوز للأهلي 1-صفر ليؤكد هيمنته على كرة القدم المحلية بإضافة كأس السوبر للقبي الدوري والكأس يوم الجمعة.

وحاول مسعود مراوغة أزارو عندما أعاد أحد الزملاء الكرة له في الدقيقة 102 لكن المهاجم المغربي استخلصها ووضعها في الشباك الخالية بقدمه اليسرى ليقود فريقه للقب السوبر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وانخرط مسعود في البكاء عقب النهاية ليتدخل زملاؤه ولاعبو الأهلي لمواساته. وقال أحمد فتحي لاعب الأهلي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "الأخطاء واردة في أي مباراة لأن هذه كرة القدم. انتصرنا في اللقاء وتوجنا باللقب بسبب خطأ الحارس الذي أطالبه بعدم القسوة على نفسه. لا يزال صغيرا وأمامه الوقت ليتعلم".

وقال حسام حسن مدرب المصري في مؤتمر صحفي "لم يساندنا التوفيق اليوم. أدى الحارس مسعود بشكل جيد وأنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة لكن عدم التوفيق كان وراء الخسارة. "بدون هذا الخطأ ما كان الأهلي ليسجل أهدافا وكنا سنصل إلى ركلات الترجيح. أخطاء حراس المرمى واردة بشكل كبير وفريقي يمتلك ثلاثة حراس جيدين".

وأكد الأهلي هيمنته المحلية بإضافة لقب السوبر العاشر في تاريخه إلى لقبي الدوري والكأس بالتفوق على وصيفه في الكأس على إستاد هزاع بن زايد في الإمارات. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تقام فيها المباراة في الإمارات وحصد الأهلي اللقب في النسخة الأولى بالفوز 3-2 على الزمالك في الملعب ذاته.

وثأر الزمالك من غريمه التقليدي العام الماضي بالفوز بعد ركلات ترجيح في إستاد محمد بن زايد في أبوظبي. وقال حسام البدري مدرب الأهلي في مؤتمر صحفي "سعيد للفوز بلقب كبير في حضور جماهير الأهلي وإن كنت أتمنى حضور الجماهير في مصر أيضا.

"كنت أتمنى أن أخوض بطولة كأس العالم للأندية هنا في الإمارات التي تجيد دائما تنظيم مثل هذه البطولات".وخسر الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وأضاف البدري "توقعت الفوز باللقب وكنت أعلم أن المصري سيلعب بتحفظ دفاعي مع بعض المحاولات الهجومية. اعتقد أن محاولات المنافس الهجومية لم تمكنهم من تشكيل أي خطورة.

"النتيجة لا تعبر عن سير المباراة لأننا أهدرنا الكثير من الفرص وكنا أفضل. ليس لدي أي تعليق على التحكيم فقد كان مميزا والأخطاء لم تكن مؤثرة". وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي "صعوبة المباراة تكمن في أنها بطولة من يوم واحد. لعبنا في وجود الجماهير التي نفتقدها في مصر.

"المواجهات الثنائية بين لاعبي الفريقين كانت صعبة بعض الشيء لكننا تفوقنا. لنا هدف آخر بداية من الغد. "لم نخسر في ملعب هزاع بن زايد من قبل وفزنا على الزمالك هنا في 2015. "هذه أول بطولة لنا في الموسم الجديد. حققنا هدفنا بشكل رائع والقادم أصعب".

فرص واستحواذ

وفاز الأهلي بلقب الدوري في الموسم الماضي وقلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على المصري في نهائي الكأس بعد وقت إضافي. وقال وليد سليمان "ملعب هزاع بن زايد يمثل فألا حسنا للأهلي. نهدي الفوز لجمهورنا. نشكر الجماهير والمسؤولين في الإمارات على التنظيم الرائع".

وقال المدافع سعد سمير لمحطة أبوظبي الرياضية "فزنا ببطولة مهمة. واجهنا فريقا جيدا وسنحت لنا عدة فرص والحمد لله على الانتصار". وجاءت أول هجمة منظمة للأهلي في الدقيقة الثامنة عبر وليد سليمان لكن أحمد فتحي أنهاها بتسديدة قوية علت العارضة.

ورد كريم العراقي لاعب المصري بضربة رأس إثر ركلة حرة في الدقيقة 12 استقرت بين يدي محمد الشناوي حارس الأهلي. وكاد فريد شوقي لاعب المصري أن يحرز هدفا بالخطأ في مرماه مع بداية الشوط الثاني لكن مسعود سيطر على الكرة التي كانت في طريقها إلى المرمى.

وأرسل النيجيري جونيور أجايي تمريرة عرضية لأزارو الذي اقتحم منطقة الجزاء قبل أن يقع على الأرض ليحصل على بطاقة صفراء لإدعاء السقوط داخل المنطقة. وسدد وليد سليمان في الدقيقة 63 لكن الكرة مرت فوق مرمى المصري ولم يستغل عبد الله السعيد ركلة حرة مباشرة وسددها أعلى المرمى في الدقيقة 79.

ودفع البدري مدرب الأهلي بإسلام محارب بدلا من أجايي في الشوط الإضافي الأول بينما أهدر مؤمن زكريا فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 107 عندما كان في مواجهة المرمى وسدد كرة في متناول مسعود.

وردت العارضة تسديدة خلفية رائعة للسعيد قبل نهاية الوقت الإضافي بخمس دقائق.

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