ختام أشواط "القرموشة" في بطولة فزاع للصيد بالصقور بدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أسدل الستار على فئة العامة وسط أجواء حافلة في أشواط (القرموشة) في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، والتي تقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، وتشهد مشاركة نخبة الصقارين الباحثين عن التتويج بأغلى الألقاب.

وكسب مروان أحمد الشيخ مجرن ثلاثية أشواط قرموشة فرخ على صعيد السيارة والرمز والنقدي، فيما توزع لقبي شوطي قرموشة جرناس بين محمد راشد سعيد علي وحميد محمد سعيد راشد الطاير، وفي شوط قرموشة فرخ – الرمز، حقق المركز الأول الطير (فتنه) لمروان أحمد الشيخ مجرن بزمن 17.752 ثانية، وجاء بالمركز الثاني (لوس أنجلس) بقيادة خلفان بطي سالم موسى القبيسي بزمن 18.057 ثانية، وبالمركز الثالث (جي 9) لمبارك مطر بطي الخيلي بزمن 18.124 ثانية.

وفي شوط قرموشة فرخ – السيارة، حقق المركز الأول (جمرة) لمروان أحمد الشيخ مجرن بزمن 18.214 ثانية، وبالمركز الثاني (41) لمحمد أحمد ثاني الفلاسي بزمن 18.948 ثانية، وبالمركز الثالث (دانه) لسيف جمال سيف الحريز الفلاسي بزمن 18.968 ثانية.

وفي شوط قرموشة فرخ – النقدي، حقق المركز الأول (نيران) لمروان أحمد الشيخ مجرن بزمن 18.782 ثانية، وبالمركز الثاني (1) لحمد احمد بن الشيخ مجرن الكندي بزمن 19.274 ثانية، وبالمركز الثالث (طوارئ) بزمن 19.285 ثانية.

وفي شوط قرموشة جرناس – الرمز، حقق المركز الأول (أغادير) لحميد محمد سعيد راشد الطاير بزمن 18.365 ثانية، وبالمركز الثاني (ثواني) لبطي أحمد بن الشيخ مجرن بزمن 18.377 ثانية، وبالمركز الثالث (جمره) لبطي أحمد بن الشيخ مجرن بزمن 18.469 ثانية.

وفي شوط قرموشة جرناس – السيارة، حقق المركز الأول (عجايب) بقيادة محمد راشد سعيد علي بزمن 18.162 ثانية، وجاء ثانيا (أفعال) لسعيد هلال سالم المنصوري بزمن 18.600 ثانية، وبالمركز الثالث (برقة) لعامر مبارك مطر الخيلي بزمن 18.625 ثانية.

أشهر مقدم برامج في البرازيل يرصد المنافسات..



وحظيت البطولة بزيارة لوتشانيو هوك، أشهر مقدم برامج تلفزيونية في البرازيل، الذي رافقته في الزيارة زوجته أنجيلكا هوك الممثلة ومقدمة البرامج الشهيرة أيضا، بحضور حمد بن مجرن نائب رئيس أول علاقات الشركاء في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

ويحظى هوك بشعبية كبيرة للغاية وتفاعل مع زيارته لمنافسات البطولة بنحو 39 مليون شخص متابع لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعه عبر تويتر أكثر من 12 مليون شخص، وقرابة 17 مليون على فيسبوك ونحو 10 مليون على أنسجترام، علما إنه يقدم برنامج تلفزيوني شهير يحضره أسبوعيا 18 مليون مشاهد كأعلى نسبة على الإطلاق بين جميع القنوات التلفزيوينة في البرازيل، كما لا تقل شهرة زوجته أنجليكا عنه وهي تحظى بمتابعة الملايين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقبلت اللجنة المنظمة هوك وأفراد عائلته، حيث قام بمتابعة المنافسات والتعرف على أساليب تدريب وتنشئة الصقور وكيفية التعامل معها، وأبدى إعجابه بهذا النوع من الرياضات، وقال” أردت خلال زيارتي إلى دبي التعرف على الرياضات التراثية، وما نراه على أرض الواقع جميل للغاية، كيفية التعامل مع هذه الحيوانات الذكية والتنافس بهذه الصورة المنظمة للغاية والأجواء الحماسية هنا تجعل التجربة فريدة من نوعها”.

وأضاف “قضاء فترة الإجازة في دبي خيار رائع للغاية، وسأقوم بمشاركة هذه الزيارة مع جميع المابعين لي وأدعوهم خلال زيارتهم هذه الدولة الجميلة للحضور إلى موقع هذه الرياضات التراثية ومتابعها عن قرب لخوض هذه التجربة المميزة".

وتحدث حمد بن مجرن، وقال "يحظى هوك بشعبية واسعة في البرازيل، كما إنه مؤثر في حياة الكثير من الأشخاص هناك حينما أطلق شبكة تقوم بتدريب المواهب الشابة ومنحها الخبرة بشكل مجاني، وذلك تأكيدا على أهمية المسؤولية المجتمعية من الشخصيات المشهورة، وهو ما يجعله يحظى باحترام كبير داخل بلاده وعلى مستوى العالم، وحرصنا في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري على اصطحابه للإطلاع على أبرز المعالم في دبي وأبدى رغبة بحضور هذه المسابقات التراثية التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بكل روعة وحرفية بشكل مميز سنويا.

آل بشر .. "سباح" يتفوق في الصقور

كشفت المنافسات أن مبارك سالم آل بشر، ليس متفوقا فقط في رياضة السباحة التي حقق فيها إنجازات على مستوى الدولة والمنطقة الخليجية، حيث إنه يبرع أيضا في رياضة الصيد بالصقور التي يشارك فيها ويحقق مراكز متقدمة، وتحدث عقب مشاركته، وقال "بالنسبة لي رياضة صيد الصقور من أجمل الأمور التي يمكن ممارستها في فصل الشتاء، وهي رياضة تعلمتها منذ الصغر بحكم ممارسة والدي وأسرتي لها، فيما يمكن اعتبار السباحة الرياضة التي أمارسها دائما، وانا محظوظ بالجمع بين هاتين الرياضيتين".

وتابع "الفرق مختلف بالتأكيد بين السباحة التي يكون فيها التركيز على نفسك في التدريب، فيما هنا يجب التعامل مع الصقر والظروف المناخية، ولكن كلاهما محفوف بالمتعة والمنافسة.

وشجع آل بشر الرياضيين لممارسة هذا النوع من الرياضات التقليدية، وقال "يمكن الموازنة بين ممارسة الألعاب الرياضية التنافسية، وبين الرياضات التراثية، وأتطلع لرؤية المزيد من الرياضيين هنا في المستقبل".

تصفيات الطيارة اللاسلكية

تقام يوم غد الجمعة تصفيات الطيارة اللاسلكية لفئة العامة، علما أن نهائي الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة سيقام يوم الأثنين المقبل 15 يناير.

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