أهم الاحداث الرياضية للعام 2017

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

اللقب الرابع للويس هاميلتون في بطولةِ العالم لسباقاتِ سيارات فورمولا1 .. الكرة الذهبية الخامسة لنجمِ كرةِ القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو .. اللقب العاشر لنجمِ التنس الإسباني رافاييل نادال في بطولةِ فرنسا المفتوحة و222 مليون يورو جعلت من البرازيلي نيمار دا سيلفا اللاعب الأغلى في تاريخِ كرةِ القدم.. كلها أرقامٌ مهمة صنعت مع أرقامٍ أخرى أبرز ملامح الرياضة في 2017 .. وفيما يلي استعراض لأهم الأحداث الرياضية في 2017:

توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، وهو ما لم يحققه أي فريق منذ بدء إقامة البطولة بنظامها الحالي في التسعينيات من القرن الماضي، كما فاز الريال بألقاب الدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية ليرفع رصيده إلى خمسة ألقاب في 2017.

توج البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بلقبه الرابع في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1؛ ليعادل بهذا رصيد منافسه الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري. حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، ليعادل بهذا رصيد منافسه التقليدي العنيد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويضاعف من حجم الصراع المحتدم بينهما.

عزز لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال رصيده من ألقاب بطولة فرنسا المفتوحة ثاني بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، وأحرز اللقب العاشر، كما توج بلقبه العاشر في كل من بطولتي مونتي كارلو وبرشلونة. اعتزل العداء الجامايكي يوسين بولت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، وبعدما حصد الميدالية الرابعة عشر له في بطولات العالم لألعاب القوى، اذ توج ببرونزية سباق 100 متر في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

للمرة الأولى منذ 60 عامًا، سيغيب المنتخب الإيطالي عن بطولات كأس العالم لكرة القدم، علمًا أن الآدزوري لم يغب عن النهائيات منذ فشله في التأهل لمونديال 1958 بالسويد.

سدد باريس سان جيرمان الفرنسي 222 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع برشلونة الإسباني؛ ليضم إلى صفوفه النجم البرازيلي في صفقة جعلت نيمار اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

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