مانشستر سيتي يبتعد بصدارة الدوري الإنكليزي ويهزم نيوكاسل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

حقق مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل بهدف دون رد مساء الأربعاء، في الجولة العشرين من عمر المسابقة. وأحرز الدولي الإنكليزي رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 58 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد، فيما تجمّد رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة، وبات معرضا لفقدان المركز الخامس عشر لصالح كريستال بالاس الذي يلعب مساء الخميس أمام أرسنال في ختام الجولة.

وشهدت تشكيلة مانشستر سيتي ابتعاد الإسباني دافيد سيلفا عنها، ليلعب مكانه الألماني إلكاي جوندوجان، فيما شارك البرتغالي برناردو سيلفا في الخط الأمامي مكان الألماني الآخر ليروي ساني.

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