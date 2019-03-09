تجدد احتجاجات السترات الصفر

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

خرج المئات من متظاهري السترات الصفر إلى شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى، في عطلة نهاية الأسبوع الـ17 على التوالي.

وتتواصل مظاهرات السترات الصفر كوسيلة لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للعدول عن سياساته التي يرون أنها تنطوي على تمييز لصالح الأغنياء.

وبدأت مسيرة باريس قرب قوس النصر، ومن المقرر أن تنتهي في حدائق لوكسمبورغ، حيث يقع مقر مجلس الشيوخ.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قادت مجموعة من النساء إحدى المسيرات، للمطالبة بالمساواة في الحقوق.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو تقلصا في عدد المتظاهرين، مقارنة بالأسابيع الأولى من الاحتجاجات التي شهدت زخما كبيرا.

استطلاعات الرأي أظهرت أن دعم الفرنسيين للحراك الاحتجاجي يتراجع بسبب العنف وأعمال التخريب اللذين شابا بعض التظاهرات، فضلا عن خسائر أصحاب المتاجر الذين اضطروا إلى إغلاقها لحماية بضائعهم.

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