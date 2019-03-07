في فرنسا.. ولادة حيوان نادر لم يُعرف جنسه بعد!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ولد حيوان سيفاكا متوج من فصيلة "الليموريات" في حديقة حيوانات في مولوز شرق فرنسا، وحتى الآن لم يعرف جنسه بعد، ولم يطلق عليه أي إسم. ويعدّ هذا الحيوان من رتبة الرئيسات المهدّدة بسبب الزراعة وقطع أشجار الغابات في جزيرة مدغشقر حيث تعيش تلك الحيوانات، وتحديداً في قلب الغابات الجافة والمنغروف في منطقة انتريكا.

وفي حديثٍ لوكالة "فرانس برس"، اعتبر المدير المساعد لحديقة مولوز للحيوانات والنبات والطبيب البيطري بونوا كينتار أن ولادة هذا الحيوان حدث استثنائي، وهو الثالث في سلسلة من الولادات الأوروبية، وهو الوحيد الذي اهتمت به والدته مباشرة".

ولفت إلى أنّه "من النادر جداً أن تهتم الأم بصغيرها بهذه الطريقة"، وقال: "نحن نكتفي بمراقبته عن بعد حتى لأن نؤثر على نموه. في الطبيعة تراجعت أعداد السيفاكا المتوج بالآلاف، وفي حال عدم التحرك سيندثر هذا النوع في غضون 50 عاماً".

وبحسب بيان صادر عن الحديقة، فقد "تمّ عزل الأم "بوبي" البالغة من العمر 6 سنوات عن الحيوانات الأخرى، كي لا تتعرض لضغط نفسي قبل وضع صغيرها. وتعدّ الأم هي من بين 20 من هذه الحيوانات في العالم، القادرة على الإنجاب خارج موطنها الطبيعي".

ويتراوح وزن الحيوانات البالغة منها من 3 إلى 4 كيلوغرامات وتتميز بفروها الأبيض والسكري ورأسها الأسود وصدرها الأصهب، وهي تقتات على الأوراق والفاكهة ويمكن أن تقفز مسافة تزيد عن 10 أمتار.

مصدر الصورة: Challenges

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