معركة شرسة توثقها فتاة لوالدها مع حيوان "الكنغر" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لرجلٍ أسترالي، تعرّض لهجوم من قبل حيوان الكنغر في مدينة بنديغو الأسترالية.

وأظهر الفيديو الذي صورته ابنة الرجل التي بدت ضاحكةً، حيوان الكنغر وهو يهاجم الأخير ويسقطه أرضاً بعدما حاول الدفاع عن كلبيه.

وانتشر الفيديو بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محققاً أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال مدة وجيزة. في غضون ذلك، فإنّ مشاهدين أشاروا إلى أنّ "الفيديو لم ينقل كافة التفاصيل"، معتبرين أنّ "الرجل استفزّ الكنغر بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي جعله يثور في وجهه". في المقابل، فقد وصف آخرون الأب بـ"أسطورة أستراليا"، وقالوا أنه "يمثل الثقافة الاسترالية".

ويعيشُ في أستراليا نحو 45 مليون حيوان كنغز، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عددِ السكان، ونادراً ما يتسبب بإحداث فوضى.

(ديلي ميل)

(ابنة الرجل الذي هاجموه الكانغرو - ديلي ميل)

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