كلبةٌ تنقذ حياة سيدة مرتين من السرطان.. إليكم القصة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّنت سيدة تدعى ستيفاني هيرفل، من اكتشاف مرض سرطان المعدة، بفضل كلبتها سييرا، التي اعتادة أن تشمّ بطن المرأة في محاولةٍ لإيصال رسالة ما عبر تشكيل جسدها على شكلِ كرة.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، فإنّ "السيدة عانت من آلام مبرحة في بطنها، وقصدت أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ووصف لها الأطباء مسكناً للآلام". ولفتت الصحيفة إلى أّنّ "حالة المرأة لم تكن عارضاً مؤقتاً أو ألماً عادية، ليتبيّن لاحقاً أنها مصابة بسرطان المعدة".

وأوضحت الصحيفة أنّ "ما كانت تفعله الكلبة أثار انتباه هيرفل، الأمر الذي دفعها إلى زيارة طبيب مختص، الذي بدوره استطاع كشف اصابة السيدة بمرض سرطان المبيض لأول مرة في عام 2013".

وعلى الأثر، خضعت هيرفل للعلاج الكيميائي، كما تمّ استئصال طحالها. حينها، ظنت السيدة أنها شفيت من المرض، حتى نبهتها كلبتها مرة أخرى بنفس الطريقة، لتكتشفَ أن مرض السرطان عاد إليها من جديد. ورغم ذلك، إلاّ أن السيدة تماثلت للشفاء بشكل تام، بعد رحلة من العلاج دامت عامين.

وتعليقاً على الأمر، أعربت هيرفل عن "سعادتها بشفائها بعد معاناةٍ مع المرض"، مؤكدة أنها "مدينة بحياتها لكلبتها التي كانت السبب الأساس في اكتشاف إصابتها بالسرطان مرتين".

مصدر الصورة: 24.ae - دايلي ميل

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