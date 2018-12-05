حالة صحية نادرة تجبر سيدة على إمضاء حياتها في بحيرة! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

إمرأة تعيش في المياه ، كأنها حورية، يقال ان عمرها 65 عاماً، وهي من قرية في ولاية البنغال الغربية الهندية بسبب مرض غير معروف منذ أكثر من عقدين من الزمن .



مقطع فيديو انتشر للمرأة على موقع يوتيوب كالنار في الهشيم ، لا يعلم صحته حقاً ، لكن تظهر فيه السيدة وهي مغمورة حتى عنقها داخل مياه البحيرة، يراقبها عدد من الأشخاص في محيط البحيرة.

وتدعي العديد من المواقع الإلكترونية الروسية بأن السيدة باتاروني غوش التي تعيش في غرب البنغال في الهند، تستيقظ قبل شروق الشمس وتغمر نفسها في بحيرة قريبة حتى غروب الشمس.



وتقول التقارير التي لم يتسن التأكد من صحتها، بأن المرأة لجأت إلى هذا الإجراء بعدما أصيبت بمرض غريب، تسبب بالتهابات شديدة في جسدها، وبآلام مبرحة، واكتشفت بأن الملاذ الوحيد الذي يخفف من آلامها هو البقاء في الماء.



وبحسب مواقع التواصل الروسية، فإن السيدة غوش التي تمضي زهاء 14 ساعة في البحيرة كل يوم، تعاني من الفقر المدقع، ولا يمكنها تحمل نفقات العلاج في المستشفى.



يذكر بأن المرأة لا تأكل إلا القليل من الأرز وبعض الخضار طوال اليوم، لأن حالتها الصحية أثرت إلى حد كبير على شهيتها، وعادة ما تُقدم لها الوجبة من قبل أفراد أسرتها وهي في البحيرة. كما يقوم أفراد العائلة وغيرهم من القرويين بالمكوث إلى جانب غوش أثناء وجودها في البحيرة حتى لا تشعر بالوحدة، وفق ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.

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