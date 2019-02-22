وفاة أكثر من 900 شخص بسبب الحصبة في مدغشقر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (فوكس نيوز)

قالت منظمة الصحة العالمية إن اكثر من 900 من الأطفال والشبان وافتهم المنية بسبب الحصبة في مدغشقر .

ووفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية ، فان هناك أكثر من 68،000 حالة من المرض تم فيها تأكيد 553 حالة و 373 آخرين يشتبه في وفاتهم بسسب الحصبة منذ بدء تفشي المرض في سبتمبر / أيلول الماضي .

ويذكر أن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن يسبب مضاعفات منها العمى وتضخم المخ وزيادة العرضة للإصابة بأمراض أخرى.

وتعتبر مدغشقر الواقعة على المحيط الهندي من أفقر دول أفريقيا. وفي 2017 كان 57 في المئة فحسب من سكان البلد هم الذين جرى تطعيمهم من الحصبة. ويعني عدم حدوث تفش كبير منذ 2003 أن الكثيرين لم يطوروا مناعة من المرض.

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