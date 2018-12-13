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فرنسا تنشر صورة منفذ هجوم ستراسبورغ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصدرت السلطات الفرنسية، الأربعاء، ملصقا يحمل صورة شريف شيكات، المشتبه في شن هجوم دموي بسوق عيد الميلاد في ستراسبورغ، وطلبت حضور أي شهود ممن حضروا الهجوم، وسط عملية مطاردة بعد نحو 24 ساعة من الهجوم.

وتم توزيع صورة شيكات (29 عاما) المولود في ستراسبورغ، مساء الأربعاء، ويحذر الملصق من أنه "شخص خطير، قبل كل شيء لا تتدخلوا"، ويطلب من أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في تحديد موقعه الاتصال بالسلطات.

ولا يزال شيكات هاربا منذ أطلق النار على سوق عيد الميلاد الشهير بالمدينة الثلاثاء ليلا، ما أسفر عن مقتل شخصين بينما يعاني ثالث من موت دماغي وأصيب أكثر من 10 آخرين.

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#فرنسا #هجوم ستراسبورغ #إرهاب #شريف شيكات

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    فرنسا تنشر صورة منفذ هجوم ستراسبورغ أصدرت السلطات الفرنسية، الأربعاء، ملصقا يحمل صورة شريف شيكات، المشتبه في شن هجوم دموي بسوق عيد الميلاد في ستراسبورغ، وطلبت حضور أي شهود ممن حضروا الهجوم..
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